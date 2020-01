Inter, senti l’agente di Chong: «Non può rimanere allo United. La prossima squadra…»

Tahith Chong è un obiettivo di mercato dell’Inter e di molte big europee. Oggi sono arrivate le parole dell’agente

Tahith Chong è un obiettivo di mercato dell’Inter e di molte big europee. Ai microfoni di Voetbal International, l’agente del giocatore ha fatto il punto della situazione sul suo assistito.

«Solskjaer ha opinioni diverse su Tahith rispetto alla proprietà. Un allenatore pensa a se stesso, io penso al mio giocatore. È arrivato a un punto in cui sente di non poter proseguire, quindi è il momento di guardare altrove. Il suo prossimo club? Deve avere un buon progetto che permetta a Tahith di crescere ulteriormente in un buon ambiente»