Inter, si complica la pista Vidal: le ultime da Barcellona

Le recenti trattative del Barcellona ostacolano l’approdo di Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte, tecnico dell’Inter

A dispetto del reciproco apprezzamento, Arturo Vidal potrebbe non riuscire a vestire la maglia dell’Inter. Il cileno, attualmente fra le file del Barcellona, potrebbe restare nella capitale catalana per via di una partenza in casa blaugrana.

Come si apprende dal Mundo Deportivo, infatti, la società sarebbe vicina alla cessione in prestito del centrocampista Carles Alena al Betis Siviglia. Qualora l’affare dovesse concretizzarsi, le chances di un ritorno in Italia di Vidal si abbasserebbero in maniera consistente.