Inter, si continua a seguire Damsgaard: prima bisogna vendere

Calciomercato Inter: i nerazzurri continuano a seguire Mikkel Damsgaard della Sampdoria, ma prima bisogna vendere

Mikkel Damsgaard si è messo in luce nel match contro l’Inter. Dai suoi dribbling e dal suo piede è nata l’azione che ha mandato in gol Keita Balde per il definitivo 2-1. La Sampdoria si tiene stretto il mago danese, ma l’Inter resta in agguato pronta a farsi avanti e battere la concorrenza estera.

Come riporta Tuttosport, l’interesse dei nerazzurri per Damsgaard non è tramontato. Nel mirino c’è anche Rodrigo De Paul ma uno dei obiettivi è portarsi a casa anche il giovane astro nascente della Sampdoria. Per poter offrire però è fondamentale prima fare cassa e quindi procedere alle cessioni.