Questa sera l’Inter si gioca l’andata dei quarti di Champions League contro il Benfica e può provare a fare l’impresa.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri servirà sbloccarsi in attacco per provare a mettere in difficoltà i portoghesi. Inzaghi vuole una risposta forte dalla sua squadra.