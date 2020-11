Inter, Skriniar al settimo cielo con la Slovacchia: «Come una persona sola»

Milan Skriniar è contento per la vittoria della sua Slovacchia contro la Scozia che consente di restare nella Lega B di Nations League

Milan Skriniar parla della vittoria per 1-0 della Slovacchia contro la Scozia, decisiva per restare nella Lega B di Nations League.

«Abbiamo fornito una prestazione buona e combattiva, con grande impegno. Già mercoledi avevamo fatto bene, oggi ha funzionato tutto. Sono contento che non abbiamo subito gol. Oggi abbiamo combattuto tutti come una persona sola. Abbiamo ancora qualcosa per cui giocare».