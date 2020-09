Inter, Skriniar vicino al Tottenham: Kabak, Smalling o Milenkovic i sostituti

Milan Skriniar si avvicina sempre di più al Tottenham e l’Inter sta pensando già ai sostituti: Kabak, Smalling o Milenkovic

Il Tottenham fa sul serio per Milan Skriniar. La prova arriva dall’incontro avuto ieri tra il direttore tecnico degli Spurs, Steve Hitchen, e Beppe Marotta insieme ad Ausilio. Come spiega La Gazzetta dello Sport è stato un summit ufficiale per fare le prime, strategiche chiacchiere sull’argomento. Il giorno prima Hitchen si era soffermato lungamente con l’entourage del giocatore e aveva già strappato un sì pieno al trasferimento, ma il nuovo incontro con la coppia di mercato nerazzurra è lo scatto in avanti che ancora mancava. La molla che accelera il movimento. Non è ancora arrivata, nero su bianco, un’offerta ufficiale ma è solo questione di tempo.

L’Inter per il difensore slovacco vuole 50 milioni e non accetta contropartite. Al momento, gli Spurs ragionano su cifre più basse – 40 milioni – ma si percepisce ottimismo: con pazienza (e magari con i bonus) ci si potrà avvicinare alla cifra fatidica. I due club avranno occasione di riparlarne lunedì in un nuovo incontro: in quell’occasione la trattativa potrebbe partire davvero con tanto di offerta.

Intanto il club nerazzurro si sta guardando intorno alla ricerca di sostituti. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Ozan Kabak, centrale turco dello Schalke 04, che piace moltissimo anche a Lazio e Liverpool. I tedeschi chiedono 40 milioni ma la crisi finanziaria in cui è coinvolto il club potrebbe far scendere le richieste per il cartellino del difensore. Kabak insidia nelle preferenze il costoso Milenkovic (prezzo 40) e, soprattutto, Smalling. L’inglese costa una ventina, sta continuando ad aspettare che Roma e United trovino l’accordo per un ritorno nella Capitale, ma potrebbe restare in Italia, spostandosi solo un po’ più a nord.