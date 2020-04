Inter sorpresa e irritata da Lukaku: solo tre casi di influenza a gennaio tra i nerazzurri

L’Inter è rimasta sorpresa dalle parole di Romelu Lukaku sulla presunta epidemia tra i nerazzurri a fine gennaio

Le parole di Romelu Lukaku di ieri pomeriggio hanno sollevato un vespaio di polemiche. L’Inter non ha gradito le insinuazioni del belga su un possibile focolaio di Coronavirus nello spogliatoio nerazzurro a fine gennaio e, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club si è molto irritato.

I nerazzurri hanno ufficiosamente smentito che 23 giocatori su 25 della rosa nerazzurra si siano trovati nella situazione descritta da Lukaku. Il quale intanto ha anche rimosso il video ‘incriminato’ e secondo La Repubblica avrebbe già chiesto scusa ma non verrà multato. In più, spiega la Rosea, una piccola emergenza di influenza c’è stata in casa Inter ma i giocatori colpiti furono solo tre: De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio.