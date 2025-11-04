Thuram Inter, l’infortunio è ormai un ricordo: il piano dei nerazzurri per il ritorno del francese dall’inizio. I dettagli!

Thuram Inter, il ritorno del numero 9: Chivu pronto a riabbracciare il suo attaccante. Il giocatore prepara il ritorno dal 1′ contro la Lazio.

Dopo oltre un mese di assenza, Marcus Thuram è pronto a riprendersi l’Inter. L’attaccante francese, fermo dal 30 settembre per una distrazione al bicipite femorale, tornerà finalmente a disposizione di Cristian Chivu, che conta di inserirlo tra i convocati già per la sfida di Champions League contro il Kairat Almaty. Un ritorno tanto atteso dai tifosi e dallo stesso tecnico, che ritrova così uno dei suoi uomini chiave nel reparto offensivo.

L’ultima apparizione di Thuram con l’Inter risale al successo per 3-0 contro lo Slavia Praga, gara in cui fu costretto a uscire anzitempo. Da allora, solo fisioterapia, lavoro personalizzato e tanta pazienza. Ora però il peggio è alle spalle e il numero 9 nerazzurro è pronto a ricominciare. Chivu non intende forzare i tempi: contro il Kairat dovrebbe partire dalla panchina per ritrovare minuti nella ripresa, con l’obiettivo di essere titolare domenica nella delicata sfida contro la Lazio, valida per la 12ª giornata di Serie A.

Proprio in occasione del match contro i biancocelesti, l’allenatore potrebbe rilanciare la coppia Thuram-Lautaro Martínez, la celebre “ThuLa” che aveva entusiasmato i tifosi nelle prime settimane di stagione. Il rientro di Thuram all’Inter arriva nel momento perfetto: la squadra ha ritrovato continuità e fiducia, forte anche del contributo dei giovani Bonny ed Esposito, che hanno saputo rispondere presente durante la sua assenza, garantendo risultati e solidità in attacco.

Il mese di stop, oltre a servire per recuperare completamente, è stato prezioso per ricaricare le energie mentali in vista di un calendario fitto di impegni. Dopo la Lazio, l’Inter affronterà il derby con il Milan, un appuntamento che Thuram non vuole assolutamente saltare. Intanto, anche Didier Deschamps osserva con interesse il suo recupero: il ct della Francia potrebbe convocarlo per le prossime sfide contro Ucraina e Azerbaigian, segno di una condizione ormai tornata al top.

Domani a San Siro, nella notte europea contro il Kairat, potrebbe arrivare il primo assaggio di campo dopo oltre un mese. Thuram è pronto a riaccendersi: i nerazzurri ritrovano il loro riferimento offensivo, un giocatore capace di unire potenza, intelligenza tattica e senso del gol. Con lui di nuovo in campo, Chivu può sognare in grande, in Italia e in Europa.