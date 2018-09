Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: «Abbiamo avuto forza e siamo riusciti a sbloccare Icardi. Ma lui e Ninja vanno trovati più spesso»

Un Luciano Spalletti contento ma lucido nel post partita della sfida contro il Tottenham. Così il tecnico di Certaldo ha commentato la super rimonta: «Il fatto di aver ribaltato il risultato, segnando nel forcing finale, dà una soddisfazione maggiore. E si è visto anche per come ha festeggiato lo stadio. Ma siamo sempre stati alti, provando a prenderli. Abbiamo messo forza in questa partita. Stasera abbiamo fatto una grande partita. Questo risultato ci lascia una convinzione diversa per quanto riguarda il lavoro che stiamo facendo. Poi sbloccare giocatori come Icardi diventa fondamentale, dobbiamo passare attraverso i suoi gol. E gli ha giovato anche non giocare tutta l’altra partita. Questi cambi ci sono serviti».

Un commento è stato riservato anche alla difficoltà di Icardi e Nainggolan di proporsi: «È l’anello di congiunzione che ci è mancato. A volte siamo rimasti lontani dalla manovra da loro due: a Mauro piace andare oltre la linea, mentre Radja ha una condizione non ottimale vista la lunga assenza. E dobbiamo anche evitare di perdere palla in maniera ingenua dopo averla riconquistata».

Infine una chiosa sullo stesso capitano dell’Inter: «Icardi è una persona seria, non è uno che scappa. Ma di grandi giocatori ne abbiamo altri e qualche volta dobbiamo vincere anche senza Mauro. Tutte le partite gli stessi undici non le possono giocare».