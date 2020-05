Inter, tre giocatori in prestito valgono 60 milioni di euro: i nerazzurri dovranno cercare di fare cassa per trovare un altro bomber

Ivan Perisic, Joao Mario e Lazaro. Tre nomi che sono sempre più lontano dall’Inter, ma che potrebbero fruttare un bel tesoretto per i nerazzurri, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi.

Tre rebus da 60 milioni di euro, un bel capitale da poter reinvestire nella prossima sessione di mercato. Attenzione anche alla situazione Icardi, il PSG vuole assolutamente riscattarlo.