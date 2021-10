Udinese, Makengo: «Siamo qua per fare punti, ci manca solo la vittoria»

Prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese, Makengo ha presentato la partita: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di SkySport, Makengo ha presentato Inter–Udinese prima del fischio d’inizio. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Secondo me ci manca solo la vittoria, siamo sulla strada giusta anche se dobbiamo migliorare ed essere costanti per tutta la partita. Siamo qua oggi per fare punti, non per stupire l’Inter o altro. Dobbiamo fare la partita che vogliamo fare, non dovremo aspettarli e cercheremo i punti»