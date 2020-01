Inter, vicepresidente Flamengo in Italia per chiudere Gabigol

Flamengo, Gabigol sempre più vicino alla permanenza: le ultime sulla trattativa con l’Inter per l’attaccante

Si sblocca la trattativa fra Flamengo e Inter per Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol. Il vicepresidente della formazione carioca è atterrato quest’oggi in Italia per chiudere l’operazione.

I rossoneri offriranno 18 milioni di euro per il cartellino, più il 20% sull’eventuale futura rivendita. A riportarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. L’Inter, nel frattempo, sta per strappare al Tottenham Christian Eriksen.