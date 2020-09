Inter, Vidal in campo contro la Fiorentina? Lunedì la firma di Godin con il Cagliari

Arturo Vidal è pronto a sbarcare in Italia e diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Lunedì la firma di Godin con il Cagliari

Ci siamo. Il mercato dell’Inter si è sbloccato ed è pronto ad accogliere i nuovi acquisti. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’uscita di Godin apre all’effetto domino, perché adesso l’Inter può accelerare per concludere gli ultimi dettagli relativi all’arrivo di Arturo Vidal che a sua volta potrebbe spingere Radja Nainggolan al nuovo trasferimento.

Il comportamento di Vidal fin qui è stato impeccabile, ora aspetta soltanto la chiamata dell’Inter per potersi imbarcare sul primo volo per Milano e firmare il nuovo contratto biennale (con opzione sul terzo anno) a sei milioni netti a stagione. Il cileno dovrebbe arrivare a Milano lunedì e potrebbe essere a disposizione di Conte già per il match contro la Fiorentina.