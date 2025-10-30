Inter, contro la Fiorentina una vittoria meritata ma sofferta: Chivu ritrova il sorriso dopo la sconfitta di Napoli! L’analisi del match

Inter, il Corriere dello Sport esalta la vittoria contro la Fiorentina: Chivu ritrova il sorriso dopo la sconfitta di Napoli! L’analisi del match

L’Inter ritrova il sorriso e risponde al passo delle capolista Napoli e Roma con una vittoria netta per 3-0 contro la Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, non è stata però una gara semplice per i nerazzurri di Cristian Chivu, che hanno dovuto attendere oltre sessanta minuti per sbloccare una partita più complicata del previsto.

Un’ora di fatica prima del dominio

Nella prima parte di gara, la Fiorentina di Stefano Pioli ha scelto un atteggiamento estremamente difensivo, lasciando all’Inter il possesso ma chiudendo ogni spazio utile. I nerazzurri, nonostante il controllo del gioco, hanno faticato a rendersi pericolosi, trovando pochi sbocchi centrali e mancando di precisione negli ultimi metri.

Solo nel finale del primo tempo i viola si sono affacciati con coraggio nella metà campo avversaria: un’occasione clamorosa per Moise Kean, che dopo aver saltato Yann Bisseck ha calciato debolmente su Sommer, ha rischiato di cambiare il corso del match. Sarebbe stato un pareggio immeritato, ma l’episodio ha ricordato a Chivu quanto fosse importante mantenere alta la concentrazione.

Calhanoglu, una garanzia per l’Inter

A spezzare l’equilibrio ci ha pensato ancora una volta Hakan Çalhanoğlu, ormai leader tecnico e carismatico della squadra. Il regista turco ha sbloccato la gara con una delle sue specialità, un destro potente e preciso dalla distanza che non ha lasciato scampo al portiere viola. Poi, nella ripresa, con la solita freddezza dagli undici metri, ha realizzato il rigore del 2-0, chiudendo virtualmente la contesa prima del tris finale, frutto di una splendida azione corale conclusa da Marcus Thuram.

Chivu soddisfatto ma attento alla gestione

Il Corriere dello Sport sottolinea la soddisfazione del tecnico rumeno, che ha elogiato la maturità e la pazienza dei suoi uomini. Tuttavia, qualche segnale di stanchezza è apparso evidente: solo tre cambi rispetto alla sfida con il Napoli e una coppia offensiva Lautaro-Esposito ancora in fase di rodaggio.

Nonostante questo, l’Inter ha dimostrato solidità, mentalità vincente e qualità nel gestire i momenti delicati. Una vittoria meritata che rilancia i nerazzurri nella corsa al vertice e conferma la mano di Chivu, sempre più saldo al comando di una squadra consapevole e ambiziosa.