Inter, Viviano lascia Bogliasco: il portiere ad un passo dai nerazzurri

L’ex portiere della Sampdoria, che in questi mesi si è allenato a Bogliasco, ha abbandonato il centro sportivo. A breve le visite con l’Inter

Emiliano Viviano lascia Bogliasco. L’ex portiere della Sampdoria si stava allenando sul campo dei blucerchiati da svincolato: nelle prossime ore ci saranno le visite mediche con l’Inter, poi le firme.

Una chiamata improvvisa? Al momento i dettagli non sono stati resi noti, ma l’Inter ha deciso di tutelarsi in questa ultima parte di stagione anche per poter far fronte allo stop di Handanovic.