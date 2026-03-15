Inter, «Ce la vogliono far pagare…». Confronto Marotta-Ausilio con gli arbitri dopo l’Atalanta! La ricostruzione di quanto successo

Inter, «Ce la vogliono far pagare…». Marotta e Ausilio si sono resi protagonisti di un confronto con gli arbitri dopo l’Atalanta! La ricostruzione

Il fischio finale a San Siro non ha placato gli animi, ma ha dato il via a una lunga coda di polemiche e tensioni societarie. L’ambiente nerazzurro si sente danneggiato dalle recenti decisioni arbitrali e ha scelto una linea di protesta dura e silenziosa.

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Le scintille in campo: episodi da moviola e l’espulsione di Chivu

Il momento chiave della discordia coincide con il gol del pareggio firmato da Nikola Krstovic. La rete è nata da un presunto fallo commesso da Sulemana ai danni di Denzel Dumfries. Se per il club meneghino la spinta ricevuta era netta, le immagini televisive suggeriscono invece una certa accentuazione dell’olandese su un contatto giudicato leggero dal direttore di gara.

La frustrazione è deflagrata già sul rettangolo verde, culminando con l’espulsione di Cristian Chivu. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato il mancato calcio di rigore reclamato dai padroni di casa per un contatto in area tra Giorgio Scalvini e Davide Frattesi.

Il confronto negli spogliatoi e i sospetti del club

Come riportato dalle pagine della Gazzetta dello Sport, la protesta si è poi trasferita nel ventre dello stadio. Il presidente Giuseppe Marotta e il DS Piero Ausilio sono scesi negli spogliatoi per un confronto, descritto come garbato ma estremamente fermo, con la squadra arbitrale e i delegati CAN De Marco e Gervasoni.

Tuttavia, il malumore affonda le radici in un sospetto ben più profondo. Tra i corridoi della sede aleggia la convinzione di subire un pesante contraccolpo mediatico e arbitrale in seguito ai fatti di Inter-Juventus. In quel match, l’espulsione comminata a Pierre Kalulu scaturì da una discussa caduta di Alessandro Bastoni, etichettata da molti come una simulazione.

Secondo il quotidiano sportivo, a Milanello serpeggia un timore preciso:

«Ce la vogliono far pagare…»

La strategia del silenzio stampa

Per sbollire l’enorme frustrazione, dirigenza e staff tecnico si sono chiusi in una lunga riunione di oltre due ore. Al termine, l’Inter ha optato per la via del silenzio stampa assoluto. Nessun tesserato si è presentato ai microfoni delle emittenti, una chiara strategia comunicativa per evidenziare il proprio disappunto senza incorrere in ulteriori sanzioni disciplinari.