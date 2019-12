Inter, la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, attacca il centravanti azzurro Lukaku: ecco le sue parole

Wanda Nara non ci sta ed attacca dagli studi di Tiki Taka. La moglie e agente di Mauro Icardi non accetta il paragone tra Lukaku e l’attaccante del Paris Saint Germain.

«Lukaku dov’era in Champions? Ora la guarderà in tv, Icardi ha fatto 150 gol», sostiene Wanda Nara, imputando all’attaccante belga di sparire nelle gare europee: due i gol di Lukaku in questa edizione di Champions League.