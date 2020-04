Inter Women, Baresi: «Sto bene, dopo l’epidemia apprezzeremo anche le piccole cose»

Regina Baresi, attaccante dell’Inter Women, ha parlato ad Inter Tv della sua quarantena e di come passa le giornate

«Sto bene e sono sempre in casa, esco solo per portare il cane a fare i bisogni. Poi cucino, mangio e mi alleno normalmente cercando di approfittare del tempo libero per alimentare la mia passione per la cucina. Prima di tutto questo davamo per scontato tantissime cose che consideravamo superflue, ora abbiamo la possibilità di fermarci e pensare a tutto quello che ci manca quando tutto questo finirà. Avremo molto più attenzione per le tante piccole cose che non consideravamo importanti e questo ci renderà persone migliori»