Inter, Zamorano: «La storia nerazzurra assomiglia molto alla mia»

Ivan Zamorano commenta il suo personalissimo derby con Inter e Real Madrid. Ecco le parole dell’ex attaccante cileno

Ivan Zamorano, ospite del podcast dell’Inter, ha parlato del suo cuore diviso tra i nerazzurri e il Real Madrid.

«Sono stato quattro anni a Madrid, mi sono fatto un nome in Europa giocando lì. Per quello ha un posto speciale nel mio cuore. Poi ho giocato all’Inter e mi rimane quello provato in quel momento perché l’Inter somiglia molto alla mia storia. È una storia sofferta, di grinta, di passione. Per quello ho avuto feeling dal primo momento con l’Inter. Per questo motivo rispetto la società Inter e il tifoso interista, quel tifoso che deve soffrire tantissimo prima che l’Inter vinca uno scudetto o una Coppa Uefa».