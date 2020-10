Javier Zanetti ha commentato il sorteggio di Champions League: le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk.

«Di sicuro è un girone molto equilibrato, ma ce la giocheremo a viso aperto con tutte. Affronteremo ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno, ma anche con l’ambizione di voler fare qualcosa di importante. Non c’è solo il Real, ma anche le altre due sono attrezzate e per questo servirà la massima concentrazione in ogni sfida. E poi bisognerà capire il momento che attraverseranno le squadre quando giocheranno perché è fondamentale in Champions League questo aspetto. Speriamo di poter essere nella migliore condizione per queste sfide».