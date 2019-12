Inter, Zenga: «Contro il Barcellona conta solo vincere»

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha sottolineato l’importanza della sfida contro il Barcellona nell’ultima gara dei gironi di Champions

Walter Zenga ha espresso il proprio parere su Inter-Barcellona, partita decisiva per le sorti dei nerazzurri in Champions League. Ecco le sue parole a Sky Sport.

«Sensazioni? Secondo me la concentrazione è elevatissima. Vincere è l’unica cosa che conta, la preparazione Conte l’ha fatta con attenzione. Mi sono trovato in situazioni simili da allenatore, mentre da giocatore non ricordo. In quel periodo erano tutte partite da dentro o fuori».