Steven Zhang ha ringraziato virtualmente tutti i dipendenti dell’Inter che da ieri ha riaperto la sede di viale Liberazione

Dopo quasi 90 giorni di lockdown la sede dell’Inter di viale Liberazione ha riaperto e il presidente Steven Zhang ha voluto ringraziare tutti i dipendenti. Il numero uno del club ha inviato via mail un video-messaggio di 30 secondi dove ringrazia i dipendenti per l’impegno profuso in questi mesi difficili. Le parole di Zhang riportate dalla Gazzetta dello Sport.

SALUTO – «Grazie per gli sforzi di questo periodo, siamo pronti per affrontare nuove avventure. Lo faremo tutti insieme, l’Inter è una famiglia».