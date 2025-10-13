Inter, senti Zielinski: «Dipende dalle mie gambe. Farò di tutto per…». Le dichiarazioni del centrocampista polacco dal ritiro della sua Nazionale

Per Piotr Zieliński, la sosta per le nazionali sembra essere arrivata come una vera e propria boccata d’ossigeno. Il centrocampista polacco sta vivendo un avvio di stagione complicato con l’Inter, proseguendo un percorso in nerazzurro finora al di sotto delle aspettative. Dopo una prima annata difficile a Milano, in cui non è riuscito a replicare le magie mostrate a Napoli, il giocatore fatica ancora a trovare continuità e a inserirsi pienamente nei meccanismi della squadra, ora guidata da Cristian Chivu.

Lontano da Appiano Gentile, però, con la maglia della sua Polonia, Zieliński sembra essersi ritrovato. Il recente gol segnato con la sua selezione ha riportato alla luce quelle qualità tecniche e quella leadership che lo avevano consacrato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Rinvigorito da queste prestazioni, ha parlato ai media polacchi, toccando vari temi, a partire dal bellissimo rapporto con i suoi tifosi.

POLONIA «Sono contento che il legame tra noi e i tifosi si stia rafforzando a ogni partita. Era da molto tempo che non cantavamo così bene insieme e festeggiavamo una vittoria insieme. Siamo felici che ci abbiano sostenuto così numerosi in casa della Lituania. Quando cantavano ‘giochiamo in casa’, si sentiva davvero in campo».

Con la nazionale lo attende ora una sfida decisiva contro i Paesi Bassi, un test di altissimo livello. OLANDA DECISIVA«Faremo tutto il possibile per vincere quella partita. È chiaro che loro non sono una squadra qualsiasi, ma una delle migliori d’Europa e del mondo. Sarà dura, non si può negare. I giocatori dicono sempre che bisogna lottare, ma sappiamo che non sarà facile».

Infine, un messaggio chiaro e diretto al suo club, l’Inter, sulle sue intenzioni per il futuro. INTER «Dipende tutto dalle mie gambe. Farò di tutto per avere più occasioni possibili. Abbiamo tante partite, quindi lotterò per il mio posto».