Fiorentina, Chiesa: «Zaniolo? Spero possa recuperare per l’Europeo»

Federico Chiesa ha messo il suo zampino nella vittoria contro il Napoli: ecco le parole del numero 25 dei viola

Federico Chiesa esulta ai microfoni di DAZN per la vittoria della sua Fiorentina contro il Napoli. Ecco le sue parole.

CHIESA – «Appena è arrivato il nuovo tecnico volevamo partire subito alla grande, abbiamo parlato con lui di questo. Io seconda punta? Essendo abituato a giocare sulla fascia devo ancora migliorare. Castrovilli sta facendo un grandissimo campionato. Siamo fortunati ad averlo in squadra. Zaniolo? Siamo amici, gli ho mandato un augurio di pronta guarigione. Mi dispiace molto per il suo infortunio, mi auguro che possa recuperare per l’Europeo».