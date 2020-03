Napoli, Demme: «Mio padre ha pianto quando ho firmato per gli azzurri»

Diego Demme racconta il suo arrivo al Napoli: ecco le parole del centrocampista ex Lipsia sul suo periodo in azzurro

«Mio padre ha pianto appena ho firmato il contratto con il Napoli. La prima volta che sono entrato al San Paolo, per me, è stato molto commovente. L’allenatore mi ha lanciato fin da subito a centrocampo e tutto è andato per il meglio. È ovviamente un onore che Gattuso abbia creduto in me immediatamente. Lui e Pirlo sono sempre stati i miei modelli di riferimento. Che Gattuso in persona mi volesse è ovviamente incredibilmente bello».