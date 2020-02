Napoli, Gattuso: «La squadra migliora. Mi sono arrabbiato per il gol»

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la vittoria contro il Torino: ecco le parole dell’allenatore dei partenopei

Rino Gattuso può festeggiare la terza vittoria consecutiva: sconfitto il Torino per 2-1. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

GATTUSO – «Dovevamo trovare una squadra, servivano risultati e anche la squadra sta migliorando per come tiene il campo e sta in partita. Mi è piaciuta molto. Mi sono arrabbiato sul gol preso perché abbiamo dominato e non mi è piaciuta la sufficienza avuta negli ultimi minuti. Ma siamo una squadra viva, bella da vedere. La linea difensiva si è mossa molto bene, con compattezza. Dobbiamo continuare. Avevo tanta paura di questa partita perché avevamo speso tanto e potevano metterci in difficoltà, invece siamo stati bravi».