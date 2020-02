Juve, Szczesny: «Imbarazzante perdere punti così» – VIDEO

Juventus, Szczesny non usa mezze parole dopo la sconfitta contro il Verona: ecco le sue parole nel post gara – VIDEO

(dal nostro inviato) – Szczesny non usa mezze parole dopo la sconfitta contro il Verona. Ecco le parole del portiere della Juve.

LA GARA – «Una sconfitta che fa male. Domani avremo una riunione come sempre dopo la partita. Abbiamo pagato perché non eravamo attenti in un momento importante della partita. Bisogna capire che cosa è successo».

MOTIVAZIONI – «Non credo che vengano meno, in casa siamo in un momento buono, facciamo tanti gol non prendendoli. In trasferta abbiamo un po’ di difficoltà, credo che sia un aspetto mentale, bisogna cambiarlo subito perché è imbarazzante che una squadra di questo valore lasci punti per strada così».