Intrigo Chiesa: la Fiorentina spera di blindarlo ma sarà lui a scegliere il suo futuro

Tiene banco in casa Fiorentina il futuro di Federico Chiesa: Commisso vorrebbe blindarlo ma sarà il giocatore a decidere

Tiene banco in casa Fiorentina il futuro di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso e Joe Barone potrebbero richiedere un incontro con l’esterno viola alla riapertura delle attività, per mettere sul tavolo una proposta di rinnovo di contratto.

Un rinnovo a cifre faraoniche per provare a convincere il ragazzo: altre tre stagioni in maglia viola con uno stipendio che partirebbe da 3,5 milioni e arriverebbe a quattro e mezzo. Nel caso in cui Chiesa non dovesse accettare, su di lui si scatenerebbe un’asta, con Juve, Inter, Manchester United e Chelsea sulle sue tracce. Per lasciar partire il calciatore, Commisso chiederebbe una cifra vicina ai 70 milioni di euro.