Inzaghi: «3 partite in 3 giorni, noi gli unici in Serie A…» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le parole del tecnico biancoceleste sulle tante partite ravvicinate per la Lazio.

«I ragazzi l’hanno dimostrato a Torino, era la terza partita in 6 giorni, cosa che non è capitata alle altre di A. In due giorni e mezzo siamo andati a Torino in emergenza ma abbiamo fatto un’ottima gara. Sono contento, i ragazzi hanno dimostrato carattere, umiltà e spirito di sacrificio»