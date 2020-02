Inzaghi ammette: «Un altro attaccante ci avrebbe fatto comodo» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla SPAL. Le parole del tecnico biancoceleste

«Problemi ne abbiamo pochi per quanto riguarda lo sviluppo del gioco. Abbiamo qualche problema perché l’infortunio di Correa ci ha accorciato le rotazioni soprattutto in una settimana in cui abbiamo tre partite. Caicedo è stato straordinario perché non era al meglio. Giroud ci avrebbe aiutato, ma Caicedo, Immobile e Correa sono intoccabili”»