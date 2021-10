Inzaghi: «Da ora in poi noi continueremo a giocare qualsiasi avversario sia a terra»

Simone Inzaghi conferma in conferenza stampa la squadra non si fermerà più anche nel caso di uomo a terra

L’Inter di Simone Inzaghi impara dalla dura lezione contro la Lazio, quando i biancocelesti con Dimarco a terra per un botta di gioco hanno continuato a giocare senza buttare la palla fuori e segnando il gol della rimonta.

In conferenza stampa, l’allenatore piacentino ha confermato il “nuovo comportamento” che i nerazzurri avranno in campo in occasione di giocatori a terra: «Dopo la partita di Roma abbiamo parlato tanto con la squadra visto che erano delusi ed amareggiati. Da quel confronto che abbiamo avuto, abbiamo deciso che in qualsiasi modo contro qualsiasi avversario continueremo a giocare anche se un giocatore sarà in terra. Solo l’arbitro potrà fermare il gioco».