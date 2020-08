Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole

«Oltre ai record di squadra siamo felici per questo grande traguardo raggiunto da Immobile che lo ha meritato, per il suo lavoro e per l’amore che ha per la Lazio. Immobile e questo club faranno parlare di sé ancora per tanto tempo».