Inzaghi: «Inizia un altro campionato? No, vedremo a 5-6 giornate dalla fine…» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Parma al Tardini, ecco cosa ha detto il tecnico della Lazio.

«Se inizia un altro campionato? Un altro campionato no. Dobbiamo dare seguito e aspettare a cinque, sei giornate dalla fine. Guardo le prestazioni e cerco dove si può migliorare, mercoledì nonostante il pari col Verona avevo ottime sensazioni, i ragazzi sono stati bravissimi. Temevo molto questa partita, con una squadra forte e un ottimo allenatore, avevamo fuori cinque giocatori. La squadra non ne ha risentito, io e il mio staff riusciamo sempre a tenere in forma chi gioca meno»