Inzaghi Inter, sarà addio prima del Mondiale per Club? Chiara decisione per il futuro presa da Marotta. I dettagli

Inzaghi Intera, il tecnico lascia dopo la finale di Champions League? Beppe Marotta ha preso una chiara decisione sul suo futuro

Che ne sarà del futuro di Simone Inzaghi dopo la disastrosa finale di Champions League maturata ieri in casa Inter? Ne parla Tuttosport questa mattina in edicola, vediamo un breve passaggio dal noto quotidiano sportivo:

ESONERO INZAGHI – «Il presidente Marotta, soprattutto dopo la scelta di Allegri di non aspettare l’evolversi degli eventi e accasarsi al Milan, ha meno opzioni a sua disposizione. Piace Fabregas, però non sarà facile strapparlo al Como. Outsider? Chi può saperlo. Per questo l’Inter non ha mai messo in bilico Inzaghi e non dovrebbe farlo neanche dopo questo pesantissimo 0-5, perché comunque il tecnico ha tenuto l’Inter in alto per dieci mesi e ha portato nelle casse del club oltre 130 milioni di premi Uefa.

Nei giorni di avvicinamento a Monaco di Baviera i dirigenti, con l’appoggio della proprietà Oaktree, hanno dato rassicurazioni a Inzaghi sul mercato che verrà, anche perché la prossima Serie A si annuncia combattutissima con le coppie Conte-Napoli, Allegri-Milan e Gasperini-Roma, in attesa di capire cosa farà la Juventus. La questione, però, sembra spostarsi più su Inzaghi: avrà ancora gli stimoli per ripartire (quasi) da zero e tentare nuovi assalti a scudetto e Champions? O le energie mentali saranno esaurite, spingendolo verso una ripresa “morbida” a Riad?».