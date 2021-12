Inter, Inzaghi: «Il campionato è ancora lunghissimo. Pensiamo al Torino»

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, alla vigilia del match di campionato a San Siro contro il Torino

Inzaghi ha parlato a Inter Tv in vista della sfida contro il Torino di domani a San Siro.

SODDISFATTO DEL MOMENTO – «È normale che sono soddisfatto, siamo molto contenti di questo titolo d’inverno ma sappiamo che non finisce nell’albo d’oro, quindi siamo contenti, è una bella sensazione ma deve essere uno stimolo per fare ancora di più».

DUE MESI IMPORTANTI – «Mancando ancora 20 partite da qui alla fine è ancora tutto lunghissimo, sappiamo cosa ci prospetta il calendario ma adesso la mia preoccupazione è per la gara di domani perché affrontiamo una squadra in salute e molto ben organizzata».

ASSENZA BARELLA – «Per il Liverpool manca ancora tanto tempo, sappiamo che ci dobbiamo arrivare nel migliore dei modi. Già da questi primi quattro mesi abbiamo visto che tra infortuni e squalifiche devi sempre avere in testa delle idee diverse perché la squadra per questi motivi può essere sempre in evoluzione da un giorno all’altro».

