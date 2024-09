Inzaghi Inter: «Colpiti da un EUROGOL, mi prendo la REAZIONE ALLA RETE; ecco come sta DIMARCO»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo il pareggio rimediato dai nerazzurri in casa del Monza

MANCATA LA VELOCITÁ – «Sì, ma la squadra avuto un buon approccio e creato parecchio nei primi 20 minuti. Anche lo scorso anno era stata simile a questa, ma l’abbiamo sbloccata subito mentre quest’anno no. Qualche volta abbiamo avuto poca qualità nell’ultimo passaggio, siamo stati meno lucidi del solito. Il Monza ha fatto un’ottima partita, nel secondo tempo siamo stati un po’ lenti e quando sembrava che ne avessimo di più abbiamo preso un eurogol. Poi mi prendo la reazione, siamo stati bravi a pareggiare e l’ultima palla di Frattesi poteva essere quella buona. Siamo dispiaciuti, ma si va avanti».

FRATTESI E ASLLANI – «Hanno fatto quello che dovevano fare. Volevamo la vittoria e forse l’avremmo anche meritata, ma complimenti al Monza che ha fatto una partita di spessore e si è chiuso bene».

IDEE DI TRIDENTE – «Assolutamente, l’avevamo già fatto a Genova. Si sono mossi bene e si sono dati da fare. Non è facile con squadre così chiuse».

ZIELINSKI E DIMARCO – «Dimarco era affaticato sul finale, ma avevo finito i cambi. Zielinski è una mezzala di qualità e ce ne darà tanta. Dopo il problemino in estate è rientrato bene e il suo ingresso mi ha soddisfatto. A me piace da mezzala, come vertice basso siamo coperti con Calha e Asllani».

