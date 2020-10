Inzaghi: «Voglio rivedere la cattiveria e la determinazione che ci contraddistingue»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund

Dopo la conferenza stampa Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund. Le sue parole.

CHAMPIONS – «Domani sarà un grande occasione per riscattarci e per fare una grande partita contro un avversario molto forte che rispettiamo. Abbiamo la possibilità subito, dopo una brutta gara come sabato, di fare il nostro esordio in Champions. Vogliamo fare una grande gara. Quello che voglio è la determinazione, l’aggressività e la cattiveria che abbiamo sempre avuto. Per quanto riguarda gli infortunati dovrò valutare Luiz Felipe, dovremo capire se sarà utilizzabile dall’inizio»

RAMMARICO – «L’unico mio rammarico di questa prima parte di stagione è di non aver avuto tutti i miei uomini a disposizione però sono cose che possono capitare, non dovrebbero, ma è un momento dove abbiamo qualche defezione ma penso che dalle prossime partite potrò avere maggiore scelta per quanto riguarda gli uomini»