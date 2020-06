Inzaghi: «Leiva e Marusic k.o., ma ho fiducia» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta

La Lazio, dopo la sosta forzata causa Coronavirus, riprende la sua corsa in campionato all’inseguimento della Juventus. Alla vigilia della partita contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

«Leiva, Lulic, Ramos e Marusic non ci saranno. Marusic spero di recuperarlo per la Fiorentina, non ci saranno nemmeno Adekanye e Raul Moro. Lulic è il capitano, è qui con noi nonostante l’infortunio molto serio, probabilmente tornerà nella prossima stagione».