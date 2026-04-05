Inzaghi spiega tutto: «Ecco perché ho lasciato l’Inter, non ho scelto l’Al Hilal per i soldi! Io come ct dell’Italia? Mi lusinga ma…»

L’allenatore dell’Al Hilal, Simone Inzaghi, torna a parlare delle ragioni del suo addio all’Inter e alla Serie A: le parole del tecnico

Intervistato da La Libertà di Piacenza, Simone Inzaghi commenta le voci che lo hanno visto accostato alla panchina della Nazionale ed è tornato sui motivi del suo addio all’Inter per l’Al Hilal.

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NOSTALGIA DELL’ITALIA? – «Ti assicuro di no: qui vivo non bene, ma di più. In Arabia Saudita ho trovato una situazione fantastica sotto tutti i punti di vista: lo stile di vita, le infrastrutture sportive e non, la serenità che riesce ad accompagnarti anche in un lavoro che può essere stressante come il mio».

CALCIO ITALIANO – «Mi fa un grande dispiacere che l’Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che lil calcio italiano si riprenderà molto presto, lo seguo sempre con la massima attenzione. Detto questo, ho lasciato l’Italia del calcio per una serie di motivi».

SOPRATTUTTO PER I SOLDI? – «Sbagliato. Guadagnare tanto fa piacere, è ovvio (è il più pagato del mondo, 27 milioni netti all’anno ndr), ma a spingermi qui sono state altre considerazioni, non avevo bisogno di denaro, per fortuna»

AD ESEMPIO? – «La voglia di provare un’esperienza completamente nuova in un ambiente completamente nuovo. Gli anni all’Inter sono stati molto soddisfacenti dal punto di vista professionale (uno scudetto, tre Supercoppe, due Coppe Italia, due finali Champions, ndr), ma anche molto stressanti. Ho sentito il bisogno di rivivere il calcio ad alto livello, ma staccando la spina da un carico di pressioni che era diventato molto pesante».

IO TRA I NOMI ACCOSTATI PER IL DOPO GATTUSO COME CT DELL’ITALIA? – «Lusingato, ma come ho detto, sto bene qui e ho un altro anno di contratto con l’Al Hilal».

50 ANNI – «Soddisfatto di avere una bellissima famiglia, di fare il lavoro che mi piace, di avere già vinto qualcosa in carriera, sia da calciatore che da allenatore. E anche di essere stato sempre capace di non farmi mai trascinare nelle polemiche».

FIGLI – «Lorenzo ha 13 anni ed è attaccante come me: giocava nell’Inter, ora è negli Allievi dell’Al Hilal e ha già segnato 21 gol in campionato. Pensa che alla sua età è alto quasi un metro e 80 e porta il 43 di piede. Andrea ha solo 5 anni, ma col pallone si diverte un mondo e mi sembra portato».