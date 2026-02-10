Inzaghi presenta Sampdoria Palermo: «Sarà una bella partita in un grande stadio. Loro sono in serie positiva, ma noi…»

Inzaghi parla di Sampdoria Palermo: «Sarà una bella partita in un grande stadio. Loro sono in serie positiva, ma noi…». Le parole

Filippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Palermo e Sampdoria, sottolineando la crescita recente dei blucerchiati e la necessità per i rosanero di offrire una prestazione di alto livello per portare a casa un risultato positivo. Il tecnico ha ribadito la fiducia nelle qualità della sua squadra, convinto che l’atteggiamento e l’intensità faranno la differenza.

Ai microfoni di Stadionews.it, Inzaghi si è soffermato anche sulle possibili scelte di formazione, evidenziando la profondità della rosa e la possibilità di apportare qualche modifica per affrontare al meglio l’impegno. L’allenatore ha rimarcato come la competitività interna rappresenti un valore aggiunto in vista di una gara che si preannuncia impegnativa

SAMPDORIA-PALERMO – «Sarà una bella partita in un grande stadio. Loro sono in serie positiva, ma questo vale anche noi, siamo consapevoli della loro forza però convinti di poter fare una grande gara. Qualcosa cambierò perché non possono scendere in campo gli stessi che hanno giocato contro l’Empoli, ho una rosa importante e questo mi permette di cambiare qualcosina ragionando partita dopo partita.»

MERCATO INVERNALE – «La Sampdoria si è rafforzata, piano piano verrà fuori e potrà dire la sua anche in ottica play off. Ha giocatori molto forti e un’identità chiara, ma noi siamo pronti a fare una grande partita. Non dobbiamo e non possiamo fermarci, voglio un ulteriore passo avanti rispetto alla partita di Bari e a quella contro l’Empoli. Questa squadra può ancora fare meglio e voglio che mi dimostri di poter crescere.»