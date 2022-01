ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inzaghi pre Supercoppa: «Juve abituata alle finali, non c’è una favorita». Le dichiarazioni del tecnico in conferenza

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa con la Juventus.

SUPERCOPPA – «E’ una finale, i favoriti in queste gare non ci sono. La Juventus viene da otto risultati utili consecutivi, domenica ha ribaltato una partita complicatissima facendo qualcosa di straordinario. La Juventus è abituata alle finali, ha giocatori con grandissima esperienza ma noi siamo in un ottimo momento. Ce la giocheremo con le nostre armi, sperando di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Saranno importantissimi gli episodi e le motivazioni. Come ho detto le finali sono tutte gare particolari, possono essere decise dal singolo episodio. Dovremo fare una partita di corsa, aggressività, determinazione, sapendo che affrontiamo una grandissima squadra, abituata a partite del genere come lo siamo noi. Ci saranno momenti in cui la Juve ci metterà in difficoltà, vogliamo uscirne perché vogliamo fare una grande partita».

FAVORITI – «Timore non ne ho assolutamente, deve essere uno stimolo. Oggi siamo primi. Basta vedere ottobre o il 20 agosto, la netta favorita per lo scudetto sembrava fosse la Juventus con un bel numero di squadre tra cui l’Inter a contendere il tricolore. Poi conta il campo, ora siamo davanti ma fino alla fine sarà una lotta aperta perché abbiamo visto come stanno giocando Milan e Napoli, l’Atalanta sono anni che ha questo rendimento e la Juventus ha vinto molte delle ultime gare. Noi dobbiamo andare avanti e migliorarci».