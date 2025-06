Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al Hilal: arriva l’ufficialità del club saudita – VIDEO

Simone Inzaghi è il nuovo tecnico dell’Al Hilal: arriva anche l’ufficialità dell’ex Inter del club saudita attraverso un VIDEO

Simone Inzaghi è stato annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Al Hilal. L’ex tecnico dell’Inter ha firmato un contratto biennale con il club saudita, assicurandosi un ingaggio di 26 milioni di euro a stagione.

Dopo i successi ottenuti in Italia, Inzaghi si prepara a una nuova avventura in Medio Oriente, dove guiderà una delle squadre più prestigiose della Saudi Pro League. Il suo arrivo è visto come un passo importante per il progetto ambizioso dell’Al Hilal, che punta a dominare la scena calcistica nazionale e internazionale.

The Italian genius is here ✅ 🧠



Welcome, 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐧𝐳𝐚𝐠𝐡𝐢 ✍️



pic.twitter.com/8BZAz4tIMr — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 4, 2025