Io sono Zlatan: ecco il trailer del film su Ibrahimovic – VIDEO

Io sono Zlatan: Ibrahimovic ha pubblicato sui suoi profili social un video con le prime immagini del film in uscita il 10 settembre

Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di se: lo svedese ha infatti pubblicato poco fa sui suoi profili social un video con le prime immagini del suo film, Io sono Zlatan, che uscirà in anteprima il prossimo 10 settembre a Stoccolma.

Lo svedese intanto sta proseguendo in vacanza il suo percorso riabilitativo al ginocchio in attesa del raduno del prossimo otto luglio.