Isco Juve, operazione difficile: lo spagnolo non vuole lasciare il Real Madrid, c’è ancora un contratto biennale che lo lega ai blancos

Non sarà facile convincere Isco a lasciare il Real Madrid. Lo spagnolo – come riportato dal Mundo Deportivo – non vuole lasciare le merengues visto che ha ancora un accordo biennale che lo lega a Madrid.

Al momento non sta ricoprendo un ruolo chiave nel calcio proposto da Zidane, ma vuole ancora mostrare il proprio valore. Inoltre rimane un’operazione complessa anche dal punto di vista economico: servono almeno 40 milioni di euro per convincere i madrileni a cedere il calciatore iberico.