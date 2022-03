Italia, attacco da rifondare: addio Immobile, dentro Scamacca. Poi Lucca e Cancellieri

Dopo la debacle Mondiale, l’Italia deve rifondare l’attacco: Scamacca è pronto, probabile l’addio di Immobile

Dopo il fallimento Mondiale, è arrivato il momenti di cambiare per l’Italia. Partendo dall’attacco, il reparto che da sempre non ha più dato garanzie di gol alla Nazionale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, probabile l’addio di Ciro Immobile con Gianluca Scamacca che scalpita per diventare il centravanti titolare della Nazionale. Poi Belotti, che ha ancora 28 primavere, e Raspadori. Dall’Under 21 potrebbe salire il giovane Lucca

A destra toccherà a Zaniolo far vedere finalmente di che pasta è fatta, mentre tra i giovani si sta facendo Cancellieri del Verona. A sinistra ecco Zaccagni, mentre l’uomo in più Chiesa sarà inamovibile e potrà giocare su entrambe le fasce.