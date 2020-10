Italia, Bonucci: «Ci siamo allenati tanto. Lewandowski? Un piacere»

Leonardo Bonucci, difensore della nazionale italiana, ha parlato prima del match di Nations League contro la Polonia

POLONIA – «Ci siamo allenati talmente tanto in questi giorni che non riflettevo che era da tempo che non si giocava una partita. È bello stare qui, è bello scendere in campo a Danzica mettendoci alle spalle le polemiche dopo la partita non giocato di domenica scorsa».

CHIELLINI – «Eravamo abbastanza tranquilli. Eravamo chiusi nella bolla più per precauzione che per necessità e per seguire un protocollo creato perché il campionato prosegua. Abbiamo seguito le regole date e, appena possibile, abbiamo raggiunto i nostri compagni».

LEWANDOWSKI – «È sempre un piacere. È bello confrontarsi fra i più forti. Lewandowski sta dimostrando di essere l’attaccante più forte al mondo, ha vinto tutto nell’ultimo anno, lo apprezzo e faremo di tutto per fermare lui e la Polonia».

VITTORIE – «Ci sono state delle idee ben chiare. Una strada che il mister ci ha fatto vedere e che abbiamo intrapreso. Abbiamo i talenti per poterlo fare, l’esperienza e anche la spensieratezza dei giovani».