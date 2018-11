Leonardo Bonucci è tornato a parlare dell’Italia. Attraverso un post su Instagram ha commentato il pareggio con il Portogallo

Leonardo Bonucci è quel genere di calciatore che fa parlare di sé in qualsiasi circostanza. Attraverso Instagram, il difensore della Juventus e della Nazionale ha commentato con un post particolare il pareggio a reti inviolate di ieri tra Italia e Portogallo : «Volevamo vincere, non ci siamo riusciti, ma si cresce attraverso risultati come questi, ed è il nostro obiettivo. Ciò che conta è non perdere entusiasmo e fiducia. Indossare questa maglia è una cosa unica, questa maglia è unica. Ogni tanto lo si dimentica».

Possibile che il difensore abbia trovato una maglia a cui giurare veramente eterna fedeltà? Ai posteri l’ardua sentenza.