Italia, Castrovilli lascia il ritiro e salta l’Olanda: problema fisico per lui

Il centrocampista dell’Italia, Gaetano Castrovilli, ha lasciato il ritiro dell’Italia a causa di un problema fisico riscontrato ieri

Gaetano Castrovilli, centrocampista dell’Italia, non parteciperà alla trasferta della Nazionale ad Amsterdam per il match di Nations League. Il calciatore ha infatti lasciato il ritiro azzurro a causa di un problema fisico secondo quanto riportato da firenzeviola.it.

Roberto Mancini preferisce infatti non rischiarlo per non peggiorare l’infortunio che sarà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico della Fiorentina. Castrovilli tenterà quindi di recuperare per l’inizio del campionato di Serie A.