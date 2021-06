Italia, Chiellini: «Italia-Svezia? Punto più difficile della mia esperienza»

Giorgio Chiellini racconta la sua esperienza in Nazionale partendo da Italia-Svezia del 2017: le dichiarazioni del difensore

NON QUALIFICAZIONE AL MONDIALE – «È stato il punto più difficile della mia esperienza in Nazionale e degli ultimi 50 anni del calcio italiano. Avevamo dato per assodata la nostra presenza».

NAZIONALE – «L’appartenenza con questa maglia è qualcosa di unico per tutti noi. Rappresentiamo un Paese».