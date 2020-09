Italia, Chiellini: «Possiamo stare a grandi livelli. Zaniolo? Ci dispiace»

Giorgio Chiellini ha parlato al termine della sfida di Nations League contro l’Olanda: le dichiarazioni del difensore dell’Italia

Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida di Nations League contro l’Olanda.

PRESTAZIONE – «Abbiamo preparato bene la partita, siamo un gruppo che continua a stare su grandi livelli da due anni. Purtroppo non abbiamo vinto la prima gara, ma dopo il lockdown non è stato facile. Oggi abbiamo giocato da grande squadra, meritavamo qualche gol in più ma siamo stati bravi a difenderci nel finale quando eravamo stanchi. Siamo in testa al girone, vogliamo continuare così».

RITORNO – «Mi mancava di giocare a campo grande, un po’ le distanze e i tempi mancano. Dopo un anno il calvario è finito e sono felice di aver giocato questa partita. Era destino che giocassi stasera, in questo grande appuntamento».

ZANIOLO – «Ci dispiace, aspettiamo gli esami e speriamo che non sia quello che tutti temiamo. È giovane, incrociamo le dita per lui»